Больше всего новых заразившихся коронавирусом в областной столице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки 74 человека заразились коронавирусом. По данным регионального оперштаба, больше всего новых случаев в областной столице, где заболели 22 человека. Помимо Самары во главе списка также Тольятти (14) и Сызрань (11).

За сутки умерли 15 человек, из них семь мужчин в возрасте от 46-ти до 90 лет и 8 женщин от 48-ми лет до 91 года. Все они имели сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 64 376 человек, из которых выздоровели 61 498. Умерли 1 872 заразившихся.