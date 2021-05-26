В Самарской области безработные украли у учительницы забор

Металлический забор вернули законной владелице. Фото - из уголовного дела

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые разобрали и увезли металлический забор с дачного участка. Об этом говорится в сообщении региональной полиции.

В полицию обратилась учительница средней школы из Октябрьска, которая рассказала, что с ее дачного участка пропал забор. Полицейские опросили работников пункта приема металла и установили личности предполагаемых преступников, которые сдавали забор в металлолом.

Ими оказались двое мужчин, ранее судимый 33-летний житель Октябрьска и не привлекавшийся к уголовной ответственности 23-летний житель села Печерские-Выселки.

Мужчины, которые являются безработными, рассказали полицейским, что наняли грузовой автомобиль, на котором и вывезли забор. Полученные деньги они потратили на свои нужды.

По факту кражи возбудили уголовное дело, виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

Забор вернули учительнице.