В Самаре наградили победителя конкурса "Учитель года"

В 2021 году победа в конкурсе досталась учительнице начальных классов из Тольятти Ирине Левановой

В среду, 26 мая, подвели итоги конкурса "Учитель года Самарской области - 2021".

В 2021 году из 21-го участника областного этапа семеро были молодыми учителями в возрасте до 30 лет, семь педагогов представляли сельские школы, 14 - городские школы.

В 2021 году победа в конкурсе досталась учительнице начальных классов школы №23 имени Пальмиро из Тольятти Ирине Левановой. Она представит регион на федеральном конкурсе в Ростове-на-Дону.

Удачи на всероссийском этапе ей пожелал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "На этой площадке есть возможность показать свои разработки, инновационные подходы и, конечно же, поделиться опытом и взять на вооружение то лучшее, которое каждый конкурсант представляет. Я уверен, что этот конкурс каждый год дает мощнейший импульс развития нашего образования и педагогики", - сказал глава региона.

Победительница конкурса в Самаре получила уже традиционный главный приз - автомобиль "Лада Гранта".