Сквер Борцам революции откроют в Самаре к 1 сентября 2021 года

Сквер Борцам революции будет выглядеть по-новому. Фото - Яндекс.Карты

Сквер Борцам революции в Самаре, располагающийся около филиала Третьяковской галереи, откроют для посетителей 1 сентября этого года. Об этом сообщила глава города Елена Лапушкина.

Сейчас в сквере делают ремонт. Там приводят в порядок лестницы, тротуары, поставят скамейки, сделают велодорожки. Территорию благоустроят на пересечении улиц Луначарского и Ново-Садовой.

Ранее сообщалось, что в 2021 году планируется завершить работы по реконструкции здания бывшей Фабрики-кухни, где расположится филиал Третьяковки, а рядом появится Сад Баланса.