В Самаре продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Медицина – это призвание»

Фото клиники ЭДЕНТАЛЬ

В преддверии Дня медицинского работника «Комсомолка» запустила традиционный конкурс. В этом году он называется «Медицина - это призвание». Цель конкурса - рассказать о самарских медиках. Ведь именно они ежедневно спасают дорогих нам людей, помогают нам беречь и приумножать наше здоровье, сохранять молодость, красоту и качество жизни.

Чтобы принять участие врачи, медсестры и фельдшеры могут прислать свои фото в медицинской форме и краткий рассказ о себе на почту evgenya.vasina@phkp.ru. Не забудьте указать, какое медицинское учреждение вы представляете. Или загрузите информацию о себе в форму на сайте.

Так поступил врач — стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог стоматологический клиники ЭДЕНТАЛЬ Камран Азизов.

- Мои родители тоже врачи, так что лечить людей для нас - дело семейное. Поэтому вопрос о выборе профессии не стоял. Мы вместе с братом стали стоматологами, - отметил Камран Азизов.

Стоматологическая клиника ЭДЕНТАЛЬ в прошлом году попали в Книгу рекордов России. В июне 2020 года хирург-имплантолог Камран Намигович Азизов и его коллега ортопед Нико Тенгизович Кукава мастерски провели дентальную имплантацию с последующим протезированием пациентке в 92 года.

Полное название рекорда: «Дентальная имплантация с последующим протезированием пациенту в наибольшем возрасте в России».

Поддержать специалистов клиники ЭДЕНТАЛЬ в конкурсе «Медицина – это призвание» можно, проголосовав за них на сайте.