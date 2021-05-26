Самарские следователи разбираются, почему собаки закусали женщину до смерти в Южном городе

Следователи выясняют причины нападения собак на пожилую женщину в Южном городе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские следовали выясняют, почему собаки закусали женщину до смерти в Южном городе. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

19 мая 2021 года рядом с конным клубом в Южном городе 64-летняя женщина подверглась нападению стаи собак. Животные буквально растерзали пострадавшую, она получила многочисленные травмы, а сегодня стало известно, что женщина скончалась.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг и выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности. Также организована проверка по факту ненадлежащего исполнения сотрудников администрации своих обязанностей. При этом следователи установили, что администрация заключила контракт на отлов бродячих животных.

Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Они ей полностью содрали скальп»: под Самарой собаки искусали женщину до полусмерти

Пострадавшая проходила мимо конного клуба, когда на нее набросились животные, сейчас за жизнь пострадавшей борются врачи (подробнее)