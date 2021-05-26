Сквер Аксаковых в Самаре откроют в июле

В Самаре продолжаются работы в сквере Аксаковых. Фото - городская администрация

Сквер Аксаковых в Самаре откроют после реставрации в июле. Об этом в среду, 26 мая, сообщила глава города Елена Лапушкина.

Сквер располагается на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской. Там восстанавливают фонтан, делают вход со стороны Красноармейской с лестницей-амфитеатром, которая одновременно станет смотровой площадкой. В сквере появится скульптура семьи Аксаковых.

Как отметила Лапушкина, сквер могли открыть и раньше, но на месте были обнаружены археологические находки - фрагмент усадьбы XIX века, остов печи, сложенный из старинных кирпичей и эфес офицерской шашки.

- В июле площадка будет доступна для жителей, - сказала глава Самары.