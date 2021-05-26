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Общество26 мая 2021 19:14

Корпорация "Кошелев" вручила подарки школьникам-отличникам

Ценные подарки ученики получили на последний звонок
Сергей ЧЕРНЫХ
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Отличники получили ценные подарки

Отличники получили ценные подарки

Корпорация "Кошелев" вручила подарки отличникам на последний звонок в школе №7 в Крутых Ключах.

В школе было 3 выпускных класса. Десять ребят, у которых в аттестатах только пятерки, получили подарки от компании. Им вручили планшеты, ежедневники и памятные календари.

Директор школы №7 Галина Путинцева рассказала, что очень ценит поддержку Корпорации "Кошелев" и личное участие депутата Самарской губернской думы Владимира Кошелева. Она уверена, что для учеников это хорошая мотивация, чтобы добиваться успехов в будущем.