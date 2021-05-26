Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 мая 2021 19:32

В Самаре хотят изменить зонирование на улице Солнечной, где протестуют против стройки

Жители считают, что инфраструктура не выдержит еще одного высотного жилого дома
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жители выступают против застройки на улице Солнечной

Жители выступают против застройки на улице Солнечной

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пройдут публичные слушания, во время которых будет решаться вопрос об изменении зонирования участка на улице Солнечной, где жители протестуют против строительства высотного дома. Об этом в среду, 26 мая, сообщила глава города Елена Лапушкина.

Ранее к главе Самары обращались представители инициативной группы, которые рассказали, что на улице Солнечной на небольшом участке хотят построить два высотных здания.

Как отметила Лапушкина, территория, где планируется строительство, находится в частной собственности, однако, разрешения на строительство там у собственника нет. Жители близлежащих домов считает, что инфраструктура не выдержит появления там новых высотных домов и выступают против застройки.

Глава города призывает граждан принять участие в слушаниях, чтобы решить вопрос о зонировании участка.