В Самаре хотят изменить зонирование на улице Солнечной, где протестуют против стройки

Жители выступают против застройки на улице Солнечной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пройдут публичные слушания, во время которых будет решаться вопрос об изменении зонирования участка на улице Солнечной, где жители протестуют против строительства высотного дома. Об этом в среду, 26 мая, сообщила глава города Елена Лапушкина.

Ранее к главе Самары обращались представители инициативной группы, которые рассказали, что на улице Солнечной на небольшом участке хотят построить два высотных здания.

Как отметила Лапушкина, территория, где планируется строительство, находится в частной собственности, однако, разрешения на строительство там у собственника нет. Жители близлежащих домов считает, что инфраструктура не выдержит появления там новых высотных домов и выступают против застройки.

Глава города призывает граждан принять участие в слушаниях, чтобы решить вопрос о зонировании участка.