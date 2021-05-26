В Самарской области хотят поддержать предпринимателей

Депутаты считают, что поддерживать нужно и самозанятых, и крупные предприятия

На площадке "Единой России" эксперты обсудили меры поддержки предпринимательства, которые будут включены в предвыборную программу партии.

Как рассказал руководитель фракции "Единой России" в самарской губернской думе Александр Живайкин, в регионе продолжается работа по поддержке сельскохозяйственной отрасли.

До 2023 года на поддержку сельского хозяйства предусмотрено 4 млрд рублей. "Приоритетными направлениями работы нашей фракции в части развития АПК региона будет разработка законодательных инициатив, связанных с развитием глубокой переработки сельхозпродукции для обеспечения жителей области продуктами питания, а также с целью ее

последующего экспорта и создания дополнительных рабочих мест на селе", - сказал Живайкин.

Депутат Госдумы Владимир Гутенев отметил, что помимо поддержки сельского хозяйства в регионе нужно улучшать инфраструктуру, развивать цифровизацию, чтобы оставаться инвестиционно привлекательными.

- Необходимо поддерживать те точки роста, которые уже есть. Это не только крупный бизнес, но и поддержка малого и среднего бизнеса, внимание к самозанятым, - сказал Гутенев.