В Самаре начали обработку городских пространств от насекомых

В городе станет меньше комаров. Фото - администрация Самары

В Самаре началась обработка общественных пространств от насекомых – комаров и других кровососущих. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

В первую очередь обрабатывают набережную, а также парки и скверы. Для обработки используется специальный состав, который безопасен для людей и домашних животных. Его наносят на деревья, газоны и кусты.

На набережной обработку будут проводить трижды – сейчас, а затем в конце июня и июля. Затем проведут исследование, есть ли насекомые. Если комары останутся, то обработку сделают еще раз.