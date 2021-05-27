В Самарской области в четверг будет теплая погода без осадков

В ближайшие дни в Самаре будет тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в четверг, 27 мая, ожидается теплая погода без осадков. Об этом сообщают в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, погоду в регионе формирует антициклон, который смещается по северным районам европейской территории страны. Становится меньше облаков, воздух постепенно прогревается. Погода ожидается сухая и теплая.

Днем в четверг будет до +26 градусов, в ближайшие дни ожидается до +30 градусов. В ночное время в пятницу возможно от +8 до +13 градусов, в ночь на субботу - от +12 до +17 градусов.

В субботу местами может пройти дождь.