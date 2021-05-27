В «Сити-Парке» застройщик сам платит ипотеку

Срок сдачи ЖК «Сити-Парк» - 3 квартал 2022 года

В новом квартале «Сити-Парк» застройщик сам платит ипотеку в течение года. Акция, ранее доступная только до конца мая, продлевается.

Теперь сэкономленные деньги можно сохранить в семейном бюджете и потратить их, например, на ремонт, мебель или снимать жилье, пока новая квартира еще не построена.

Застройщик будет платить ипотеку целый год. Планируемый срок сдачи жилого комплекса «Сити-Парк» - третий квартал 2022 года.

Подробности акции в отделах продаж, на сайте Koshelev-proekt.ru или по номеру – 8 (846) 331-3000.