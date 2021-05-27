Самарцы снова могут летать в Геленджик

Самарцы снова могут улететь в Геленджик Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы снова могут напрямую летать в Геленджик. С 7 июня возобновляются авиарейсы, сообщили в самарском аэропорту Курумоч.

Выполнять рейсы будет авиакомпания NordStar. Улететь в Геленджик можно будет каждый понедельник. Вылет из Самары запланирован на 16:20, в Геленджик самолет прибудет в 18:10. Обратно можно улететь в 19:10, в Самаре самолет приземлится в 22:30.

Рейсы выполняются на самолетах Boeing 737-800.

Ранее сообщалось, что из Самары будет больше рейсов на Кипр, в Ларнаку. По этом направлению самолеты летают также раз в неделю.