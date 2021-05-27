Одежда для собак и СПА-процедуры для животных: самарцы стали чаще радовать своих питомцев

Самарцы стали покупать больше вещей своим питомцам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возрос спрос на услуги по уходу за животными, об этом "КП-Самара" сообщили в "Авито".

В 2021-м году спрос на такие услуги возрос на 23%. Популярнее всего услуги ветеринаров. Многие даже нанимают людей для выгула своих питомцев. Как отмечают эксперты, такие услуги соседям часто оказывают студенты, это становится для них неплохим дополнительным заработком.

Популярны также стрижка, вязка, заказывают даже СПА-процедуры для собак. Практически на 100% возрос спрос на товары для животных - самарцы активно покупают миски, будки, корма, игрушки и одежду для животных.