13 тысяч потребителей Самары получат страховку на случай возможных перебоев электроснабжения

Сотрудники ССК делают все для того, чтобы улучшить качество электроснабжения Фото: Предоставлено "Комсомолке"

АО "Самарская сетевая компания" сейчас проводит технические работы на подстанции "ЗиМ" 110/35/6 кВ. Речь идет о дополнительном усилении защиты своего основного электрооборудования. Мероприятия направлены на более качественное обеспечение электроснабжением жителей города.

В мае специалисты ССК совместно с сотрудниками научно-производственного предприятия "Бреслер" провели на подстанции "ЗиМ" испытания, имитирующие однофазовое замыкание на землю с замером величины емкостного тока, протекающего через место замыкания. Результаты позволяют выбрать для подстанции "ЗиМ" оборудование, которое даст ей и прилегающему району большую защиту от перенапряжения в будущем.

Указанная подстанция - один из самых важных энергообъектов, обслуживаемых ССК в Самаре. Она обеспечивает электроснабжением более 13 тысяч потребителей. К ним относятся: 9 объектов тепло- и водоснабжения, а также медицинские учреждения, школы, детские сады, корпус СамГТУ и не только. В перспективе электричество от нее будет получать новая застройка на проспекте Масленникова.