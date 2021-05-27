Эксперт рассказал, кого могут выселить за долги по ипотеке

При больших долгах по ипотеке из квартиры могут выселить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заемщики, за длительное время накопившие крупные долги по ипотеке, могут лишиться своих квартир, рассказал news.ru юрист Артем Баранов.

Если не платить пару месяцев, то выселять должника никто не будет. Но если не платить очень долго, тогда банк подаст в суд. "Не можете платить по ипотеке - готовьтесь к принудительному изъятию банком помещения", - сказал эксперт.

Нельзя назвать одну сумму, при которой можно лишиться квартиры, в каждом конкретном случае такие условия указаны в договоре. При этом эксперт отмечает, что при грамотном юридическом основании неустойка по ходатайству должника может быть снижена.