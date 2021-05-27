Самарские студенты могут выиграть миллион рублей

От самарских студентов ждут заявок на конкурс "Твой ход". В нем можно проявить свои знания и умения, а также развить творческий и научный потенциал. Принять участие можно по одному из направлений - для путешественников, экоактивистов: «Расширяю границы возможного», «Открываю страну», «Двигаю прогресс», «Меняю города», «Вдохновляю», «Развиваю среду», «Берегу природу», «Делаю добро», «Говорю о главном», «Помню о важном», «Создаю новое».

Конкурс будет проходить в три этапа: сначала участники пройдут образовательный курс. Затем: разработают проекты по направлениям конкурса и решат мегавызовы в регионах России вместе с наставниками.

Все участники смогут претендовать на призы от партнеров конкурса, среди которыз бесплатные подписки на различные сервисы, сертификаты на товары и услуги, путешествия по России. А 200 финалистов конкурса получат гранты в 1 000 000 рублей - их можно потратить на образование, улучшение жилищных условий, а 5% от общей суммы - на осуществление личной мечты.

- 50 победителей конкурса получат 2,5 млн рублей на развитие факультета или университета, - сообщают организаторы.

Регистрация в конкурсе проходит до 12 июня 2021 года на платформе https://tvoyhod.online Победители будут объявлены в период с 6 октября по 30 ноября.