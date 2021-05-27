В Самарской области 75 новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Самарской области нашли 75 новых заразившихся коронавирусом, об этом сообщили в региональном оперштабе.

Больше всего новых случаев в областной столице (17), Тольятти (11) и Кинеле (6).

За сутки умерли 15 заразившихся. Среди них 9 женщин в возрасте от 66-ти до 95-ти лет, а также шестеро мужчин от 49-ти до 79-ти лет. Все они имели сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии в Самарской области заразились 64 451 человек, из них выздоровели 61 571. Умерли 1 887 заразившихся.