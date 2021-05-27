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Здоровье27 мая 2021 13:23

В Самаре плюс 17: где и как болеют коронавирусом в Самарской области

За сутки умерли 9 женщин и шестеро мужчин
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области 75 новых заразившихся

В Самарской области 75 новых заразившихся

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Самарской области нашли 75 новых заразившихся коронавирусом, об этом сообщили в региональном оперштабе.

Больше всего новых случаев в областной столице (17), Тольятти (11) и Кинеле (6).

За сутки умерли 15 заразившихся. Среди них 9 женщин в возрасте от 66-ти до 95-ти лет, а также шестеро мужчин от 49-ти до 79-ти лет. Все они имели сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии в Самарской области заразились 64 451 человек, из них выздоровели 61 571. Умерли 1 887 заразившихся.

Коронавирус Covid-19