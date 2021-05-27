В Самаре перекроют проспект Кирова из-за ремонта теплотрасс

В Самаре готовятся к новому отопительному сезону. Фото - городская администрация

В Самаре из-за ремонта теплотрасс перекроют часть дорог, говорится в сообщении городской администрации.

В частности, зароют проспект Кирова в районе Безымянской ТЭЦ. Там будут частично перекрывать движение, оставив половину проезжей части. Основные работы там будут вести в выходные дни.

Также перекроют дороги на пересечении улиц Мяги и Мориса Тореза, и на улице Авроры на пересечении с Печерской.

Всего в этом году в Самаре запланирована перекладка труб на 52-х участках. Работы ведутся в рамках подготовки к новому отопительному сезону.