В Самарской области погибла молодая женщина, врезавшись на гидроцикле в дерево

Гидроцикл на большой скорости буквально обнял дерево Фото: СУ СКР по Самарской области

26 мая в поселке Усть-Кинельский, в районе поселка Советы, на акватории реки Большой Кинель произошло ЧП, в котором погибла молодая женщина. По версии следователь, 29-летняя местная жительница вместе с 40-летней пассажиркой катались на реке на гидроцикле. Девушка не справилась с управлением и врезалась в дерево.

- Девушка, управлявшая водным мотоциклом, скончалась на месте от полученных травм. Пассажирка оказалась в воде, её тело в настоящее время ищут водолазы Поисково-спасательной службы Самарской области, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Сотрудники СУ СКР по Самарской области проводят доследственную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, а также причины ему предшествующие.