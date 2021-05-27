Баскетбольная «Самара» планирует заявиться в Единую лигу ВТБ

«Самара» - двукратный и действующий чемпион Суперлиги, а также обладатель Кубка России сезона 2019/2020. Фото: БК «Самара».

Баскетбольный клуб «Самара» собирается через сезон заявиться в Единую лигу ВТБ. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказал президент баскетбольного клуба Камо Погосян. По его словам, ближайший сезон команда проведет в Суперлиге, а после планирует выступать классом выше.

- Ближайший сезон мы проводим в Суперлиге, а после собираемся в Единую лигу ВТБ. Мы уже начинаем готовиться к лиге ВТБ: постараемся сохранить наших лучших игроков и будем усиливать команду. Возьмем тех баскетболистов, которые будут способны хотя бы постараться в первый же сезон попасть в плей-офф. Это амбициозная задача, - сказал Камо Погосян в эфире программы «Фан-зона» на радио «КП-Самара».

Напомним, «Самара» - двукратный и действующий чемпион Суперлиги, а также обладатель Кубка России сезона 2019/2020.

Домашние матчи в Единой лиге ВТБ «Самара» планирует проводить во Дворце спорта на улице Молодогвардейской, который обещают достроить к осени этого года. По словам президента «Самары», в следующем сезоне команда опробует арену, а специалисты устранят все недочеты, которые могут возникнуть.