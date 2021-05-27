До 1 сентября во всех школах Самарской области пройдут учения по мерам оперативного реагирования на угрозы

Последние события, произошедшие в Казани и Перми, показывают, что вопросам безопасности детей и педагогических коллективов стоит уделять повышенное внимание. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание региональной антитеррористической комиссии. Глава региона поставил задачу комплексно проанализировать ситуацию и выработать план дополнительных действий для повышения уровня защищенности образовательных организаций в Самарской области.

- Наша задача – предупреждать возможные угрозы террористического характера, оперативно реагировать на все тревожные сигналы, внештатные ситуации, работать на упреждение, конечно, продолжать системную работу по техническому оснащению, - сказал Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров отдельно подчеркнул, что необходимо до начала нового учебного года провести внеплановые тренировки экстренных служб. Тренировки в образовательных учреждениях позволят охранным организациям отработать план действий в случаях внештатных ситуаций. Губернатор поручил министру образования региона Виктору Акопьяну, совместно с Росгвардией и ГУ МВД, прописать план по тренировкам и провести их до 1 сентября этого года.