В Самарской области ребенок упал с волнореза в Волгу

Тонущих мальчиков спас очевидец Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Октябрьск прогулка детей без присмотра взрослых чуть не закончилась трагедией. Компания мальчишек от 8 до 10 лет гуляли по берегу Волги, где ребята залезли на волнорез. В какой-то момент 8-летний ребенок поскользнулся и упал в воду, на помощь ему бросился его друг.

- Мимо проходил мужчина, он подоспел на помощь тонущим ребятам. Местный житель отвез 8-летнего пострадавшего в городскую больницу Октябрьска, - рассказали в пресс-службе Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Как рассказали полицейские, сейчас ребенок находится под наблюдением врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Со школьниками была проведена профилактическая беседа о правилах поведения на воде и о специально оборудованных местах для купания граждан.