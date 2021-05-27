В Самарской области последние выходные мая будут дождливыми

Аномальная жара отступит и придут дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС дали прогноз погоды на конец мая 2021 года. В Самарской области в ближайшие дни пройдут дожди, а местами возможна гроза.

В пятницу, 28 мая в регионе будет без осадков. Днем температура воздуха составит +27…+29 градусов, ночью до +13.

В ночь на 29 мая синоптики предвещают кратковременные дожди, которые продолжатся и днем в субботу. Местами по области возможны грозы. Температура будет колебаться в пределах +28…+30 градусов тепла, а ночью будет +18 градусов.

В воскресенье также ожидается дождь, возможна гроза. Днем будет до +28, а ночью до +18 градусов.

Напомним, в Самарской области продолжает действовать особый противопожарный режим. По сообщению Приволжского УГМС, в период с 25 до 28 мая местами по региону сохраниться чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс.