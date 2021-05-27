В Самаре пройдет первый в истории города финал турнира среди родительских школьных команд

Соревнования появились очень интересными Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре готовятся к проведению финала первого в городе спортивного турнира среди родителей школьников "Высший класс!". Его инициатором выступил региональный координатор федерального партийного проекта "Детский спорт" Роман Балтер.

В решающем соревновании сойдутся родители школьных команд Ленинского и Самарского районов областной столицы. Они будут состязаться между собой в субботу 29 мая на спортивной площадке на второй очереди набережной Волги.

Отборочные внутрирайонный турниры состоялись на днях. Участие приняли все школы. Силами мерились в футболе, стритболе и чир-спорте.

- Мы сделали турнир по основным школьным видам спорта. Задача была сделать что-то новое, интересное и креативное. Именно поэтому возникла идея провести родительский школьный турнир, - отметил Роман Балтер.

Соревнования собрали десятки участников и зрителей. Атмосфера была невероятная. Такую же ждут и в финале.

Рассудят соперников профессиональные арбитры. Помимо спорта запланирована и развлекательная программа. Начало финальных состязаний 29 мая в 10 часов утра.