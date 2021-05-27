Показываем видео с места ДТП в Самаре, где мужчине раздавил голову КАМАЗ

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте Фото: СОЦСЕТИ

27 мая в Самаре на улице Партизанская, 33Б произошло страшное ДТП, в котором погиб пешеход. Как сообщают очевидцы, КАМАЗ раздавил мужчине голову.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, 65-летний мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте, когда его сбил грузовой автомобиль. По словам очевидцев, все произошло во время учений по противопожарной безопасности в офисном здании. Сотрудники по тревоге покинули офис, и в этот момент мужчина попал под колеса грузовика.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.