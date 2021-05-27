В Самаре Кошелеву разрешили застраивать 2-ю просеку в Октябрьском районе под туристическое обслуживание

Что именно будет там строить Кошелев, пока что неизвестно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте администрации Самары появилось постановление, подписанное главой города Еленой Лапушкиной, о разрешении 100%-ой застройки земельного участка на 2-ой дачной просеке в Октябрьском районе. Ранее на данном участке компания «Корпорация Кошелев» планировала построить апарт-отель с видом на Волгу.

Согласно документу, на участке общей площадью 22 091 квадратных метров «Корпорации Кошелев» разрешено проводить застройку под туристическое обслуживание.

Ранее сообщалось, что «Корпорация Кошелев» планировали построить на данном участке апарт-отель. В прошлом году эту идею поддержали на публичных слушаниях. В поддержку строительства поступило 76 мнений от жителей.

КП-Самары направили запрос в компанию Владимира Кошелева. Застройщик ответил, что в настоящее время корпорация занимается приведением земельного участка площадью 22 091 квадратных метров на 2-ой дачной просеке в соответствии с планируемыми земельными регламентами.

- На данный момент рассматриваются разные варианты освоения территории. Пока преждевременно давать комментарии по использованию этого участка, - рассказали КП-Самара представители компании «Корпорация Кошелев».