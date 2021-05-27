В Самаре умер депутат Гордумы Владимир Чуйко

Владимир Чуйко был депутатом гордумы с 2004 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В думе Самары сообщили, что на 56-ом году ушел из жизни депутат IV-го созыва Думы Владимир Чуйко.

Владимир Петрович родился 21 февраля 1966 года в Тамбове. Он окончил Куйбышевский ПТУ №5 и работал на авиационном заводе фрезеровщиком. В 1988 году получил специальность инженера геодезии в Куйбышевском энергетическом техникуме. После этого Владимир получил два высших образования по специальностям – преподаватель физической культуры и юриспруденция.

В 1984-1985 годах служил в рядах ВДВ в составе ограниченного контингента в Афганистане. Владимир Чуйко был кавалером Ордена Красной Звезды и награжден Знаком Воинской Доблести. Имел тяжелое ранение.

Владимир Чуйко с 2004 года являлся депутатом Думы городского округа Самара IV-го созыва, а также возглавлял Контрольный комитет Думы.

Прощание с Владимиром Чуйко состоится 28 мая в 9:45 на улице Дзержинского, 27

Редакция КП-Самара выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Петровича.