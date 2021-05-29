«Слышались взрывы»: в селе Кротовка сгорел дом

Обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/podslushanokinelcherkassy

Сегодня в селе Кротовка Кинель-Черкасского района сгорел частный дом. Черный плотный дым было видно издалека.

- Кажется, огонь появился в гараже. Машину успели выгнать, но там, видимо, бензин хранился. Слышались даже взрывы, - пишут в соцсетях очевидцы. – Потом вроде бы огонь перекинулся на жилой дом.

Спасатели о причинах и источнике возгорания пока не говорят: это будет ясно после того, как место происшествия осмотрят эксперты.

- На данный момент можем сказать, что площадь пожара составила 120 квадратных метров, на месте работали четыре единицы техники и 16 человек, - рассказали в облМЧС. – Сообщение о возгорании к нам поступило в 14.06, ликвидация была объявлена в 14.50.

По данным ведомства, в происшествии обошлось без погибших и пострадавших.