В Самаре мужчину, который вскрыл и ограбил чужую машину, нашли по отпечаткам пальцев

Грабителя нашли по отпечаткам пальцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась 39-летняя жительница Самары, которая рассказала, что ее автомобиль вскрыли и ограбили. Полицейские изъяли с места преступления отпечатки пальцев и быстро нашли подозреваемого в краже.

- Женщина оставила свой автомобиль на парковке возле дома на Товарной, а утром обнаружила, что заднее стекло выбито, а в машине нет автомагнитолы и колонок. Полицейские проверили изъятые отпечатки по базе и выявили, что они принадлежат ранее судимому местному жителю, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские установили местонахождение неоднократно судимого 29-летнего самарца и задержали его. В ходе опроса мужчина признался в совершении преступления и рассказал, что украденную магнитолу выбросил, а колонки продал случайному прохожему за 500 рублей.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.