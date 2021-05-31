«Главное – завоевать доверие маленьких пациентов»: самарские врачи рассказали о любимой работе

Дарья Рукина - врач стоматолог-терапевт, детский стоматолог клиники ЭДЕНТАЛЬ.

Дарья Рукина- врач стоматолог-терапевт, детский стоматолог клиники ЭДЕНТАЛЬ. Более 10 лет Дарья избавляет детей и взрослых от зубной боли, следит за тем, чтобы их зубы всегда были здоровыми, а значит, и настроение хорошим.

- Самое интересное в работе – завоевать доверие не только взрослых пациентов, но и детей, - рассказала Дарья Рукина. - Работая с детьми, приходится быть не только врачом, но и психологом.

Чтобы лечить людей по высшему разряду, нужно многому учиться, постоянно анализировать свои действия. Дарья регулярно проходит обучение в ведущих профильных институтах не только России, но и зарубежья.

- Приятно, когда пациенты отмечают, что лечение прошло без боли и неприятных ощущений, - признается врач. - И рекомендуют своим друзьям и родным!

В преддверии Дня медицинского работника Дарья Рукина стала участником конкурса «Медицина - это призвание». Проголосовать за врача можно на странице конкурса.