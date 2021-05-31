В Самаре 1 июня ожидается сильная гроза

В Самаре будет дождливо и прохладно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сильная гроза ожидается в Самаре и в области во вторник, 1 июня. Возможны порывы ветра до 12 м/с. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС.

Во время грозы рекомендуется не выходить из дома, не пользоваться электроприборами телефоном. Если гроза застала на улице, то нужно спрятаться в подъезде. От деревьев, рекламных щитов и ненадежных конструкций лучше держаться подальше.

По данным Приволжского УГМС, в следующие дни сильных дождей не ожидается. Температура воздуха будет от 19 до 24 градусов тепла.