В Самаре на две недели отключат горячую воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре отключат горячую воду, чтобы провести гидравлические испытания. Об этом говорится в сообщении "Т Плюс".

В связи с этим горячую воду отключат в жилых домах и организациях в границах следующих улиц: ул. Гагарина – ул. Митирева – ул. Ерошевского – ул. Мичурина – ул. Врубеля – 4-й проезд – ул. Гаражная – ул. Авроры – Московское шоссе – ул. Потапова – ул. Кольцевая – ул. Академика Платонова – ул. Ново-Садовая – ул. Советской Армии – 5 просека – 6 просека – ул. Солнечная – ул. Губанова – ул. Ново-Садовая – ул. Ново-Вокзальная – Московское шоссе – 22 Партсъезда – ул. Гагарина – ул. Промышленности – ул. Авроры.

Во время испытаний специалисты будут искать дефекты в коммуникациях, где требуется первоочередный ремонт. Воду дадут после того, как устранят все обнаруженные дефекты.

Испытания в Самаре будут проводиться с 1 по 14 июня.