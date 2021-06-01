Вертолет санавиации в Самарской области за месяц доставил в больницу 16 пациентов

Вертолет санавиации в Самарской области за месяц совершил 14 вылетов

Вертолет санавиации в Самарской области за месяц совершил 14 вылетов, доставив 16 пациентов в больницу. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Пациентов доставляли из Тольятти, Сызрани, Похвистнево и Исаклинского районов. Из Тольятти доставили двух пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Из Сызрани перевезли пациентов в инфекционный госпиталь в Тольятти, а также двоих подростков в больницу Середавина в Самаре для экстренной помощи.

В Исаклинском районе у мужчины случился спонтанный разрыв пищевода, его также на вертолете доставили к специалистам.