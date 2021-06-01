В Самаре заработала онлайн-витрина для самозанятых

Для самозанятых создают дополнительные возможности Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В июне на едином портале господдержки бизнеса региона mybiz63.ru начнет работать новый раздел. Речь идет об онлайн-витрине товаров, продукции и услуг самозанятых.

Проект реализует министерство экономического развития и инвестиций Самарской области. Агрегатор призван помочь самозанятым и индивидуальным предпринимателям, а также представителям промышленных предприятий и физическим лицам предоставлять информацию о своих продуктах и услугах. Начинающие бизнесмены смогут вести поиски потребителей и развивать свое дело.

- Это позволит поддержать плательщиков налога на профессиональный доход и создать для них дополнительные возможности по поиску новых клиентов и сбыту своей продукции, - делится глава минэкономразвития Дмитрий Богданов.

Сегодня в регионе зарегистрировано более 58 тысяч самозанятых. Для них онлайн-витрина - хороший способ развить свою карьеру. Для жителей - выбрать все необходимое.

Для того, чтобы разместить информацию на витрине, нужно зарегистрироваться в приложении "Мой налог", вести деятельность именно в Самарской области и самостоятельно производить товары или предоставлять услуги потребителям.

Чтобы стать участником онлайн-витрины, заполните анкету по ссылке. Подать заявкну можно будет на протяжении всего года.