В Самаре с 1 июля 2021 года вырастут тарифы ЖКХ

Тарифы увеличиваются вследствие инфляции и изменения динамики заработной платы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской губернской думе состоялось очередное заседание, на котором депутаты задавали актуальные вопросы председателю правительства Виктору Кудряшову. На повестке дня одним из вопросов стала ежегодная индексация тарифов ЖКХ.

Виктор Кудряшов отметил, что изменения тарифов коммунальных услуг связаны с установленными предельными индексами. В 2021 году индекс составил 3,6%, поэтому увеличения будут происходить строго в рамках этих ограничений.

- Правительство также устанавливает отклонения в отдельных населенных пунктах в размере 2%, - отметил председатель правительства Самарской области.

Напомним, департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области уже установил новые проиндексированные тарифы на некоторые коммунальные услуги. Так, с июля текущего года поднимутся цены на водоснабжение и водоотведение, электрической и теплой энергии, а вот тариф на вывоз мусора останется на прежнем уровне.