С начала пандемии коронавирусом в Самарской области заразились около 65 тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области зарегистрировали 74 новых случаев заражения коронавирусом, говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 2 июня, в региона с начала пандемии коронавирусом заразились 64 922 человека. Из них выздоровели 61 995 пациентов, в том числе, 64 - за прошедшие сутки.

В регионе 16 новых смертельных случаев. Ежедневно фиксируют порядка пятнадцати летальных исходов. Всего с коронавирусом не справились 1 975 человек.

В целом по стране за сутки заразились 8 832 человека в 84-х регионах страны. Всего с начала пандемии заболели 5 млн человек.