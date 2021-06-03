Дмитрий Азаров возглавил самаркую делегацию на Петербургском форуме

Самарская делегация начала работу на форуме в Санкт-Петербурге. Фото - департамент внешних связей Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров возглавил делегацию региона на Петербургском международном экономическом форуме.

По данным регионального правительства, на своем стенде на форуме Самарская область покажет электромобиль Zetta, проект "умной дороги", макет космического аппарата "Аист-2Д". Кроме того, на стенде разместят интерактивную карту, на которой будут отображаться действующие в регионе инвестиционные площадки. Инвесторы также смогут оценить преимущество развитой в регионе инфраструктуры.

Уже известно, что в ходе форума представители региона планируют подписать ряд соглашений, которые позволят привлечь в регион инвестиции и создать новые рабочие места.