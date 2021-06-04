В Самаре с 11 по 17 июня будет изменено движение общественного транспорта на некоторых улицах

Автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить по временной схеме Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре с 11 по 17 июня будет временно ограничено движение транспорта на проспекте Кирова, а также на пересечении Мяги/Мориса Тореза и Печерской/Авроры. Это связано с переустройством теплотрасс на участках. Автобусы, троллейбусы и трамваи на время работ будут ходить в объезд.

Так, с 00:00 11 июня до 5:00 15 июня будет временно ограничено движение транспорта на пересечении улиц Мяги и Мориса Тореза. Также в этот период будет закрыто движение на пересечении Печерской и Авроры.

Общественный транспорт на время ремонта пустят в объезд. Так, автобусы №21м, 22, 39, 46, 66, 96, 215 проследуют по Дыбенко на Революционную и Гагарина, а далее по привычным маршрутам. Автобус №35 будет ехать по Дыбенко, Революционной, Аэродромной, авроре и далее по своему маршруту. Автобусы № 56 и 99 в оба направления проследуют по Дыбенко, Революционной, Гагарина и далее по маршрутам.

В период с 00:00 11 июня до 4:00 17 июня будет частично перекрыто движение транспорта в районе дома №26 по проспекту Кирова. В связи с перекладкой трубопровода на проспекте Кирова, будут переустроены также трамвайные пути. Таким образом, трамваи №8 и 25, а также троллейбусы №8, 12 и 13 будут следовать только по Заводскому шоссе. Для остального вида общественного транспорта готовятся объездные пути вдоль ремонтируемого участка.