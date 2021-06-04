В Самаре бывший инкассатор украл у банка миллион рублей и купил машину

Теперь преступник ждет оглашения приговора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершено расследование уголовного дела по факту присвоения и растраты денежных средств бывшим сотрудником инкассаторской службы. Уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Самары было передано в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, бывший работник инкассаторской службы похитил сейф-пакет с наличными, спрятал его под одеждой и вынес с работы. Недостачу обнаружили сотрудники банка и обратились в полицию.

- Полицейские провели оперативные мероприятия и вскоре задержали подозреваемого в преступлении. Мужчина не стал отрицать свою вину и рассказал, что часть денег потратил на приобретение автомобиля, оставшиеся 300 тысяч рублей были изъяты сотрудниками полиции из квартиры злоумышленника, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

На время следствия мужчину заключили под стражу. Рассматривать уголовное дело будут в Кировском районном суде. Преступнику может грозить до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до десяти тысяч рублей.