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Общество4 июня 2021 16:37

В Самаре сорвалась вторая попытка застроить берег реки многоэтажками

Мэрия отклонила просьбу бизнесмена Чугунова сменить зонирование прибрежного участка
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Берег Самарки хотели застроить многоэтажками

Берег Самарки хотели застроить многоэтажками

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Самаре сорвалась уже вторая попытка бизнесменов застроить высотками берег реки Самарки. Мэрия отклонила просьбу бизнесмена Чугунова сменить зонирование участка и сделать возможными многоэтажную застройку. Соответствующий документ опубликован на портале горадминистрации.

Как говорится в опубликованных документах, бизнесмен обратился в мэрию с просьбой сменить зонирование части земельного участка 161 кв.м по адресу ул. Набережная реки Самары, д. 741.

- Предприниматель просил изменить зону с Р-2 (зона набережных, бульваров и парков) на Ж-4, предусматривающая возможность высотной застройки, - следует из документов. – После изменений участок должен был оказаться пригоден для использования под многоэтажную жилую застройку

Однако мэрия инициативу не поддержала. Было принято решение отказать в рассмотрении на публичных слушаниях (общественных обсуждениях).

- Отказ связан с несоответствием Генеральному плану Самары, - объяснили в мэрии.

Это уже вторая попытка бизнесмена Чугунова изменить зонирование участка на набережной Самары. В первый раз ему также отказали в его просьбе.