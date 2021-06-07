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Общество7 июня 2021 14:09

В Самаре начали соединять дороги около Фрунзенского моста

Новый мост через железнодорожные пути планируют построить до конца текущего года
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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До конца года около Фрунзенского моста появится новый путепровод через железную дорогу. Фот - скриншот

До конца года около Фрунзенского моста появится новый путепровод через железную дорогу. Фот - скриншот

В Самаре продолжается работа на дорогах около Фрунзенского моста. Видео, как идет работа, опубликовал блогер Евгений Щекин.

Сейчас делают новый мост через железнодорожные пути, от которого пройдет дорога до развязки в районе Кряжского и Новокуйбышевского шоссе. Около новой дороги также планируют благоустроить территорию.

Путепровод через железнодорожные пути планируют построить до конца года. Сейчас там имеется мост, на котором по одной полосе для движения в каждом направлении. Вечерами в сторону из города сразу после Фрунзенского моста скапливаются крупные заторы, поскольку дорога с трех полос сужается до одной, которая и ведет на старый мост.

Ожидается, что после появления нового моста заторов в том месте не будет.

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