В Самаре появился новый масштабный мурал на тему космоса

Самарские художники продолжают радовать горожан красивыми муралами Фото: Предоставлено КП-Самара

Самарские художники арт-группы Sawsamara создали новый мурал на многоэтажном доме на Советской Армии, 201. Как рассказали КП-Самара авторы граффити, идея и реализация принадлежит самим художникам, так же как и финансовая составляющая проекта.

- Это не заказ, а наш собственный эскиз. Этот проект был реализован на средства грантов, полученных за муралы «Чистый вдох» и «Спасибо, мы ценим», - рассказали КП-Самара самарские художники Оксана Гладкова и Семен Маверский.

Концепт эскиза нового мурала открыт для фантазии зрителей. Как рассказали сами авторы, изначальной задумкой было то, что абстрактные космические руки пытаются притянуть Луну к себе, а наш космонавт тянет за веревку обратно к Земле.

- Такая версия имеет свою логику. По некоторым данным, ежегодно Луна отдаляется от Земли на 3 см и такое явление происходит уже несколько десятилетий, - объяснили художники.

Также в этой картине можно рассмотреть и другую версию. Так, в этом году планируется совершить мягкую посадку на Луну космических роботов. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем определить потенциальную возможность строительства там космических станций. В общем, к данной картине каждый может придумать свой смысл – она открыта для воображения.

Реализовывать космический проект начали в субботу, а уже в понедельник, 7 июня, мурал должны завершить.