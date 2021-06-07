«Тольяттикаучук» приглашает жителей города на празднование 60-летнего юбилея предприятия

"Тольяттикаучук" приглашает на спектакли, концерты и активные мероприятия

«Тольяттикаучук» отмечает свой 60-летний юбилей. В честь своего дня рождения предприятие приглашает всех жителей и гостей Тольятти на общественные пространства, где пройдут интересные мероприятия.

Один из творческих подарков – спектакль «Влюблённый город» театра «Колесо». Яркий, лёгкий мюзикл, герои которого рассказывают разные истории о любви – добрые и смешные, трогательные и забавные. Гости смогут не только насладиться ярким представлением, но и на мгновение влюбиться, подпевая знакомым с детства хитам: «Хмуриться не надо, Лада», «Мамбо Итальяно», «Только мы». Представление пройдет 9 июня в 19:00 в Парке культуры отдыха Комсомольского района и 16 июня в 19:00 в Парке Центрального района.

Также «Тольяттикаучук» вместе с Тольяттинской филармонией проведут концерты симфонического и джаз-оркестров под открытым небом. Насладиться классической музыкой гости праздника смогут 17 июня в 18:00 в Парке Победы, 20 июня в 15:00 в Парке культуры и отдыха Комсомольского района, а также 20 июня в 18:00 на Площади Искусств перед филармонией.

Каждую третью субботу месяца в 10:00 в Парке Центрального района будет проводиться проект «Зарядись жизнью!», где горожане смогут зажигательно танцевать, участвовать в спортивных активностях и конкурсах.