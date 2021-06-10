Самарцам рассказали, куда вкладывать деньги на год, чтобы получить прибыль

При вложениях на минимальный срок есть свои риски Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многих интересует вопрос – можно ли инвестировать деньги всего год и при этом получить прибыль? Многие привычные направления для вложений, из-за того что срок всего 12 месяцев, могут принести убыток вместо прибыли. Однако эксперты уверяют, что варианты сохранения сбережений существуют.

- По последним данным ЦБ РФ, средняя ставка по краткосрочным (до 1 года) депозитам банков для физических лиц составила 3,32%. При этом инфляция в мае 2021 года увеличилась до 6,02%, - рассказали эксперты порталу news.ru.

Так, реальная доходность банковских депозитов с учетом инфляции уходит в «минус» и составляет сейчас -2,7%. При этом покупательная способность сбережений на банковском вкладе будет снижаться.

- Делаем вывод – банковские депозиты не защищены от инфляции. В качестве альтернативы эксперты называют облигации. Причём можно покупать не сами облигации, а акции биржевых фондов (так называемых ETF), базовым активом которых выступают еврооблигации крупнейших российских компаний, - пояснил завкафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК Дмитрий Воронов.

Эксперт отметил, что по таким инструментам вероятность дефолта сходит на нет, а доходность за год составляет около 11%. Вычитаем подоходный налог и получаем 9,6% годовых «чистой» прибыли.

- Это больше, чем уровень инфляции. Акции такого ETF может купить любой частный инвестор и при этом сумма входа начинается от нескольких тысяч рублей, - рассказал эксперт.

Финансовый аналитик Артем Звёздин считает, что единственным вариантом получения дохода от накоплений за год – это риск. Нужно быть готовым потерять часть капитала. Эксперт назвал самым «оптимальным решением» вложение сбережений в индексные фонды.

- Необходимо инвестировать в следующих пропорциях: 70% — биржевой индекс США, 15% — России, 15% — Индии (или Китая), - рассказал Артем Звёздин.

Эксперт считает, что именно так можно получить большую доходность и в тоже время – сбалансированный инвестиционный портфель. Но гарантировать, что этот портфель точно вырастет через год – нельзя, хотя вероятность достаточно высока.

Эксперты сошлись во мнении, что идеальным вариантом инвестиций на год является покупка перечисленных финансовых инструментов на средства индивидуального инвестиционного счета. Именно он позволит получить 13% налогового вычета, но при условии что инвестор получает «белую» зарплату. Однако держать средства на ИИС придется не менее трех лет.