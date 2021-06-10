15 июля в Новокуйбышевске откроют новую баскетбольную площадку

Турнир губернатора будет проводиться с июня по сентябрь

В Новокуйбышевске в парке «Дубки» появится новая баскетбольная площадка к 15 июня 2021 года. Инициатором строительства спортивного объекта выступила федерация баскетбола Самарской области совместно с администрацией города. Площадка возводится на средства спонсоров.

- На новой площадке будет уложено современное баскетбольное покрытие, а сама площадка будет доступна для всех желающих, - рассказали представители администрации Новокуйбышевска.

Открытие запланировано на 15 июня, а уже на следующий день, 16 июня 2021 года, там стартуют игры лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3 «BasketNights». Турнир, организованный при поддержке главы региона Дмитрия Азарова, будет проходить с июня по сентябрь. В лиге будут принимать участие любительские команды со всей губернии.

- Матчи будут проводиться на баскетбольных площадках в Самаре, Сызрани, Тольятти и на новой площадке в Новокуйбышевске. По итогам отборочных этапов сильнейшие команды попадут в суперфинал, - рассказали организаторы.

Принять участие в турнире могут все желающие в возрасте от 16 лет. Игры проводятся бесплатно. Для выступления в лиге «BasketNights» необходимо заранее зарегистрировать команду. Подробнее о турнире и правилах заявки на сайтах www.basket63.ru и https://vk.com/basket63.