Тольяттинская академия управления поможет Особой экономической зоне в подготовке кадров

ОЭЗ "Тольятти" рассчитывает на новые кадры Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Руководители Особой экономической зоны "Тольятти" и городской академии управления объявили о сотрудничестве. Они подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере подготовки кадров. Главная задача - выпуск умелых специалистов с активной гражданской позицией.

Договор между инвестплощадкой и вузом предусматривает развитие системы качественного и непрерывного образования на базе Академии. Курс будет учитывать потребности ОЭЗ "Тольятти", города и региона в целом.

- Нынешнее соглашение - это очень своевременный и востребованный шаг, который, безусловно, приведет к синергетическому эффекту. Объединение усилий поможет не только повысить качество и конкурентоспособность профессионального образования, но и обеспечить молодые кадры гарантированной работой на предприятиях ОЭЗ заявил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Теперь некоторые образовательные программы ТАУ будут адаптированы под запросы резидентов ОЭЗ. Это позволит выпускникам лучше знать сферу деятельности и, по возможности, получить в ней работу. Студенты академии также смогут стажироваться на предприятиях ОЭЗ.

Также в договоре предусмотрено совместное проведение сторонами семинаров, лекций, круглых столов и встреч. В них будут принимать участие ведущие российские и зарубежные представители бизнеса.