Тренер из системы «Краснодара» будет работать в «Акроне»

Константин Синеоков вошел в тренерский штаб "Акрона"

Специалист из системы «Краснодара» вошел в тренерский штаб «Акрона», об этом говорится в сообщении на сайте клуба.

К команде присоединился Константин Синеоков. Он был тренером в «Краснодаре-2», а в качестве игрока выступал за «Нижний Новгород», «Ротор», грозненский «Терек» (сейчас – «Ахмат») и «Спартак» из Нальчика.

Также к тренерскому штабу тольяттинской команды присоединился Александр Меленчук, который в качестве игрока выступал за сборную Молдавии. Тренером он стал три года назад, последнее время работал в ереванском «Ноа», с которым дважды становился серебряным призером местной премьер-лиги, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.