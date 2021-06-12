Пляжные «Крылья Советов» лишились шансов на попадание в Суперфинал чемпионата России

«Крылья» за 12 туров набрали только три очка и замыкают турнирную таблицу. Фото: Российский футбольный союз.

«Крылья Советов» лишились шансов на попадание в Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу. В пятницу, 11 июня, самарцы встречались в Санкт-Петербурге с местным «Лексом». Чтобы продолжить борьбу за путевку в Суперфинал «Крылья» должны были обыгрывать соперника. Однако волжане уступили команде с берегов Невы 2:4.

В составе «Крыльев» отличились Дмитрий Фролов и Герлан Да Силва Оливейра.

После 12 туров самарцы замыкают турнирную таблицу чемпионата России по пляжному футболу. В активе «Крыльев» всего три набранных очка. Волжанам осталось сыграть один матч на турнире – сегодня, 12 июня, «Крылья» встретятся с московским «Локомотивом».